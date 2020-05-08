08.05.2020 12:12

Семью каннибалов, которые убили и съели гостя экс-милиционера отдали под суд

на 15 лет осуждены отец и сын, которые убили экс-сотрудника правоохранительных органов, отрезали ему голову и питались его внутренностями.



// objectiv.tv

Об этом говорится в приговоре Орджоникидзевского районного суда .

По данным суда, один из обвиняемых - уроженец Германии, гражданин Украины, второй - уроженец Харькова. Они приходятся друг другу отцом и сыном.

Установлено, что вечером 3 октября 2018 обвиняемые находились у себя дома вместе с потерпевшим, с которым познакомились в этот же день и пригласили в гости для совместного употребления спиртных напитков. Во время застолья между собственниками и гостем возник конфликт на почве "разногласий относительно участия в антитеррористической операции".

Один из мужчин схватил потерпевшего, второй взял нож и перерезал шею, дважды ударил в грудную клетку. От полученных травм гость скончался на месте.

После этого один из злоумышленников отрезал пострадавшему голову, разрезал живот, вынул внутренние органы и срезал кожу с мышцами в нескольких местах.

Старший мужчина на суде заявил, что сам совершил убийство.

Однако во время следственного эксперимента сын мужчины признался, что также участвовал в убийстве. Он отметил, что голову отрезали, чтобы погибшего никто не узнал. Другие отрезанные части тела он положил в кастрюлю, а его отец якобы сказал, что их готовить. Также мужчина заявил, что сам указаные части не варил, но ел, понимая, что это могло быть человеческое мясо. За три дня остатки трупа выбросили.

Брат погибшего на суде рассказал, что он работал в милиции и был уволен незадолго до пенсии.

Суд признал мужчин виновным в совершении преступления по п. П. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и назначил каждому наказание в виде лишения свободы на 15 лет.