08.05.2020 11:20

Правоохранители прокомментировали несчастный случай с повешенным ребенком (ФОТО)

Полиция Харьковщины открыла уголовное производство по факту несчастного случая с ребенком.



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6-летний мальчик играл во дворе дома по месту жительства, случайно засунул голову в петлю и повис на веревке. Ребенка госпитализировали в Харьковской областной детской клинической больницы в тяжелом состоянии.

Сообщение о происшествии в поселке Песочин Харьковской области поступило в полицию 7 мая в 19:25 от медиков.

По данному факту следственным Люботинського отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.