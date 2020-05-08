Правоохранители прокомментировали несчастный случай с повешенным ребенком (ФОТО)

Полиция Харьковщины открыла уголовное производство по факту несчастного случая с ребенком.
6-летний мальчик играл во дворе дома по месту жительства, случайно засунул голову в петлю и повис на веревке. Ребенка госпитализировали в Харьковской областной детской клинической больницы в тяжелом состоянии.
Сообщение о происшествии в поселке Песочин Харьковской области поступило в полицию 7 мая в 19:25 от медиков.
По данному факту следственным Люботинського отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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