Главная Новости Криминал и происшествия Пытаясь спастись от пожара, пожилой мужчина получил ожоги
08.05.2020  10:50   

Пытаясь спастись от пожара, пожилой мужчина получил ожоги

8 мая в 00:55 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме города Волчанска.


// ГСЧС

На момент возникновения возгорания в доме находился 84-летний хозяин. Он заметил беду, когда коридор (единственный путь эвакуации) был в огне.

Мужчина все равно решил прорываться сквозь огонь. В конце он все-таки вышел на улицу, но получил ожоги плеча и нижних конечностей и был госпитализирован в районную больницу.

В тушении этого пожара принимали участие бойцы 47-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС, которые локализовали ее на площади 6 кв.м. в 01:40.

Огнем повреждены внутренние стены и потолок в коридоре. В 2:19 пожарные окончательно ликвидировали возгорание.

По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электрической сети.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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