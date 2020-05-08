Пытаясь спастись от пожара, пожилой мужчина получил ожоги

8 мая в 00:55 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме города Волчанска.
На момент возникновения возгорания в доме находился 84-летний хозяин. Он заметил беду, когда коридор (единственный путь эвакуации) был в огне.
Мужчина все равно решил прорываться сквозь огонь. В конце он все-таки вышел на улицу, но получил ожоги плеча и нижних конечностей и был госпитализирован в районную больницу.
В тушении этого пожара принимали участие бойцы 47-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС, которые локализовали ее на площади 6 кв.м. в 01:40.
Огнем повреждены внутренние стены и потолок в коридоре. В 2:19 пожарные окончательно ликвидировали возгорание.
По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электрической сети.
День обещает вам принести долгожданное спокойствие и тишину. Самое лучшее, что можно сделать в свободное время, это завалиться на диван с книгой, впрочем, и любые другие виды отдыха вполне подойдут.
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