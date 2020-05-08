08.05.2020 10:18

Пожар в харьковской девятиэтажке: спасатели эвакуировали 23 жильцов (ВИДЕО, ФОТО)

Причина возникновения пожара устанавливается.



// ГСЧС

Около семи часов вечера 7 мая спасателей вызвали на пожар в девятиэтажном жилом доме по ул. Матросова, 18б.



На место пожара сразу выехали подразделения ГСЧС в составе 2 отделений на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.

По прибытию к месту пожара было установлено, что в холодной зоне лестничной клетки на восьмом этаже горят старые вещи и мусор на площади около 16 кв.м.

Чтобы обезопасить жителей от опасных продуктов горения в процессе пожаротушения на свежий воздух были эвакуированы 23 человека, из которых 5 детей.



В 19:22 пожар был локализован, а в 19:45 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.