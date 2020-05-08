В Песочине нечаянно повесился ребенок

Скорая откачала мальчика и доставила в больницу.
Инцидент произошел вечером 7 мая, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
«7.05.2020 года в 18:45 мин. в службу «103» поступил вызов в пгт Песочин по поводу «повесился», – говорится в сообщении.
Бригада экстренной медиинской помощь прибыла на вызов в течение двух минут и обнаружила мальчика 6 лет, который по неосторожности во время игры завис шеей на веревке.
Было немедленно проведены мероприятия, согласно стандартам, и ребенка в тяжелом состоянии доставили в Областную детскую клиническую больницу № 1.
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