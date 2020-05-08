Киевлянин ограбил иностранок в квартире в центре Харькова и пытался сбежать на такси (ВИДЕО, ФОТО)

Полицейские оперативно задержали мужчину, который после совершения преступления пытался скрыться за пределы Харьковской области.
7 мая около 15:30 в полицию сообщили об ограблении квартиры на улице Сумской.
Пострадавшие - две гражданки Иордании рассказали, что два часа назад в квартиру под видом сантехника пришел неизвестный. Мужчина с применением физического насилия закрыл женщин в туалете и завладел 4 мобильными телефонами, 2 ноутбуками и деньгами.
Правонарушитель покинул место происшествия на такси.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники Киевского отдела полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 33-летний житель города Киева. Также работники подразделения выяснили, что он движется на автомобиле в направлении Киева.
На задержание мужчины были ориентированы сотрудники Валковского отдела полиции, в дальнейшем на стационарном посту в городе Валки остановили автомобиль Daewoo Lanos, в котором находился преступник.
Вещественные доказательства изъяты.
Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и доставлен для проведения дальнейших следственных действий в Киевский отдела полиции.
Кроме того установлено, что данное лицо причастно к другим преступлениям, совершенным на территории Киевского района. Также мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и находится в розыске Печерским отделом полиции города Киева.
Следователи Киевского отдела полиции внесли сведения по факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание на срок от 4 до 8 лет лишения свободы.
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