Главная Новости Криминал и происшествия На Матросова - пожар в многоэтажке (ВИДЕО)
07.05.2020  19:35   

На Матросова - пожар в многоэтажке (ВИДЕО)

Об инциденте сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, пылает мусор между верхними этажами в высотке.

Пожар - на Матросова 156 б, подробности пока не известны. 

Тэги:  пожар, горит мусор, харьков
 
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