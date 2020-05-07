На Матросова - пожар в многоэтажке (ВИДЕО)

Об инциденте сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, пылает мусор между верхними этажами в высотке.
Пожар - на Матросова 156 б, подробности пока не известны.
Если вас осенила какая-то внезапная идея, стоит прислушаться к ней, даже если она на корню меняет все ваши намеченные планы. Сегодня вы имеете все шансы впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
В 1951 году в Харькове впервые в Украине началось телевещание.
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