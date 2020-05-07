Полиция выясняет обстоятельства жестокого избиения подростка парой выпивох

Полиция Харькова открыла уголовное производство по факту избиения несовершеннолетнего на остановке общественного транспорта в ближнем пригороде.
17-летнего парня с многочисленными телесными повреждениями было обнаружено на остановке общественного транспорта в поселке Рогань. Пострадавшего доставили в больницу скорой и неотложной помощи.
Сообщение о происшествии поступило в полицию 6 мая в 00:16. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
Полицейские установили, что телесные повреждения парню нанесли в ходе ссоры двое местных жителей 32 и 38 лет, с которыми потерпевший распивал алкогольные напитки.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.
Сейчас полицией принимаются меры по задержанию злоумышленников.
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