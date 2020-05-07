07.05.2020 14:14

Прокуроры оценили забывчивость замначальника харьковской таможни в 1,6 млн гривен

Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста и отстранения от занимаемой должности сроком на два месяца заместителю начальника Харьковской таможни ГФС, который подозревается в совершении уголовного преступления.



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Как ранее сообщал начальник отдела прокуратуры Харьковской области Александр Цимбалистенко, в январе 2018 года в ходе проверки должностные лица таможни выявили нарушения требований Таможенного кодекса Украины.

Коммерсант-декларант заявил ложные сведения относительно кода товара согласно УКТ ВЭД, чтобы уклониться от уплаты пошлины более 540 тыс. грн за ввезенный им товар - оборудование для обработки МДФ-плит.

В соответствии с требованиями таможенного кодекса Украины, заместитель начальника Харьковской таможни ГФС, будучи должностным лицом, обязан был в течение 6 месяцев со дня выявления факта нарушения таможенных правил составить протокол о нарушении таможенных правил в отношении указанного мужчины по ч. 1 ст. 485 ТК Украины и применить в отношении него, как декларанта, штрафные санкции в размере 300% от суммы ущерба - свыше 540 тыс. грн, однако не сделал этого.

Таким образом, действия служащего нанесли государству ущерб на сумму свыше 1 600 000 грн, что является тяжкими последствиями.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.