07.05.2020 13:51

Взрывотехники обезвредили пару гранат и десяток мин, пролежавших в пригорода Харькова с прошлого века

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС в сутки разминировали 19 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны



://kh.dsns.gov.ua

6 мая пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины проводили работы по обследованию территории области для выявления, изъятия и обезвреживания взрывоопасных предметов времен прошлых войн. Розминувальни работы проводились в Чугуевском, Лозовском, Харьковском районах Харьковской области. Всего было уничтожено 19 боеприпасов, из которых 7 минометных мины, 2 ручные гранаты и 10 артснарядов разного калибра.

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз обращается к гражданам с просьбой: в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по телефону 101 или 102.