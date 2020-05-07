07.05.2020 13:31

Родители ловили рыбу, когда их детей засыпало песком: подробности гибели ребенка в Харьковской области

Мужчины около 20 минут откапывали восьмилетнюю девочку.



//kh.dsns.gov.ua

Стали известны подробности ЧП в Харьковской области, в результате которого погиб ребенок. Напомним, трагедия произошла 6 мая в Золочевском районе.

Как рассказал журналистуам глава районной администрации Тамаз Гамбарашвили, двое братьев с тремя детьми приехали на местное озеро ловить рыбу. Пока мужчины были заняты своими делами, их дети ушли гулять на несанкционированный песчаный карьер.

“Когда случился обвал, родители бросились откапывать детей, вызвав скорую помощь и спасателей. Двоих малышей — девяти и пяти лет — им удалось достать из-под песка почти сразу. Они живы. Поиски восьмилетней девочки заняли около 20 минут. Ее нашли уже без признаков жизни. Прибывшие медики пытались реанимировать ребенка, но безрезультатно”, — рассказал Гамбарашвили.

По его словам, один из родителей погибшего ребенка работает в Золочевском районном отделении полиции. Похороны восьмилетней девочки состоятся сегодня.

В полиции открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство") с пометкой "несчастный случай". Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что в Харькове четырехлетний ребенок выпал из окна шестого этажа. Об этом сообщили в прес-службе "главка". Инцидент произошел в Индустриальном районе города в 2018 году. По словам правоохранителей, детская кроватка находилась возле открытого окна. К сожалению, от полученных травм малыш скончался. В момент трагедии мама ребенка находилась дома и спала.