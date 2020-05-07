Полицейские устанавливают обстоятельства повреждения постамента в Харькове

Сообщение о том, что на площади Героев Небесной Сотни неизвестные облили белой краской постамент, поступило в полицию 7 мая в 10:36.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Основянского отдела полиции.
Информация внесена в Единый учет. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к происшествию.
Если вас осенила какая-то внезапная идея, стоит прислушаться к ней, даже если она на корню меняет все ваши намеченные планы. Сегодня вы имеете все шансы впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью небольшой кратковременный дождь; с утра до вечера кратковременные дожди, местами гроза.
В 1951 году в Харькове впервые в Украине началось телевещание.
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