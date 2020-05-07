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07.05.2020  13:04   

Полицейские устанавливают обстоятельства повреждения постамента в Харькове

Сообщение о том, что на площади Героев Небесной Сотни неизвестные облили белой краской постамент, поступило в полицию 7 мая в 10:36.


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На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Основянского отдела полиции.

Информация внесена в Единый учет. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к происшествию.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  вандалы, полиция, харьков, краска
 
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