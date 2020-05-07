07.05.2020 12:21

Купянским молочникам сожгли несколько тонн дефицитного сена и дров (ФОТО)

Купянский район: спасатели ликвидировали пожар в частном домовладении



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7 мая в 3:09 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Кругляковка, Купянского района, где горел деревянный навес с сеном примерно 3 тонны и дрова.

Площадь пожара составила 20 кв.м.

К месту пожара немедленно было направлено 1 отделение 44-й пожарно-спасательной части ГСЧНС. Существовала угроза распространения огня на хозяйственную постройку и жилой дом.

Благодаря оперативным действиям спасателей в 03:37 удалось локализовать пожар. Полностью же потушили пожар в 06:40.

Причина возникновения пожара устанавливается.