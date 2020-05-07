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07.05.2020  12:21   

Купянским молочникам сожгли несколько тонн дефицитного сена и дров (ФОТО)

Купянский район: спасатели ликвидировали пожар в частном домовладении


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7 мая в 3:09 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Кругляковка, Купянского района, где горел деревянный навес с сеном примерно 3 тонны и дрова. 

Площадь пожара составила 20 кв.м.  

К месту пожара немедленно было направлено 1 отделение 44-й пожарно-спасательной части ГСЧНС. Существовала угроза распространения огня на хозяйственную постройку и жилой дом. 

Благодаря оперативным действиям спасателей в 03:37 удалось локализовать пожар. Полностью же потушили пожар в 06:40.

Причина возникновения пожара устанавливается.

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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