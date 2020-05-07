На ХТЗ всем миром спасали подростка отравившегося наркотой (ФОТО)

6 мая с территории Индустриального района неравнодушные граждане, обнаружившие ребенка в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, вызвали медиков и полицию.
Сотрудники ювенальной превенции через соцсети выразили благодарность всем неравнодушным харьковчанам, принявшим участие в судьбе ребенка.
На данный момент здорове подростка перестало быть под угорозой и его в удовлетворительном состоянии поместили в клинику.
Указанное событие зарегистрировано в Индустриальном отделе полиции Харькова.
Работники ювенальной превенции проводят проверку по данному факту. К проверке привлечены специалисты службы по делам детей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сотрудники ювенальной профилактики по данному факту проводятт проверку вместе с полицейскими, и специалистами по делам детей Харьковского городского совета.
Все обстоятельства события установлены.
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