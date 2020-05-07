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07.05.2020  12:01   

Житель Салтовки хранил в квартире арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны

Запрещенные предметы работники Московского отдела полиции обнаружили во время санкционированного обыска в квартире 43-летнего жителя района.


// Нацполиция

Правоохранители проверяли оперативную информацию о возможном хранения мужчиной боеприпасов.

В ходе обыска работники полиции обнаружили 4 гранаты, сигнальный патрон, более 70 патронов различного калибра времен Второй мировой войны и штык-нож.

Как пояснил гражданин, все опасные предметы он нашел на местах проведения боевых действий в пределах Харьковской области и хранил без цели сбыта.

Взрывотехники уничтожили 2 гранаты в безопасном месте, их обломки и еще 2 гранаты, патроны и штык-нож направлены на экспертное исследование.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  снаряд, полиция, харьков, боеприпасі
 
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