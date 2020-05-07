Житель Салтовки хранил в квартире арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны

Запрещенные предметы работники Московского отдела полиции обнаружили во время санкционированного обыска в квартире 43-летнего жителя района.
Правоохранители проверяли оперативную информацию о возможном хранения мужчиной боеприпасов.
В ходе обыска работники полиции обнаружили 4 гранаты, сигнальный патрон, более 70 патронов различного калибра времен Второй мировой войны и штык-нож.
Как пояснил гражданин, все опасные предметы он нашел на местах проведения боевых действий в пределах Харьковской области и хранил без цели сбыта.
Взрывотехники уничтожили 2 гранаты в безопасном месте, их обломки и еще 2 гранаты, патроны и штык-нож направлены на экспертное исследование.
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Следственные действия продолжаются.
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