07.05.2020 12:01

Житель Салтовки хранил в квартире арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны

Запрещенные предметы работники Московского отдела полиции обнаружили во время санкционированного обыска в квартире 43-летнего жителя района.



// Нацполиция

Правоохранители проверяли оперативную информацию о возможном хранения мужчиной боеприпасов.



В ходе обыска работники полиции обнаружили 4 гранаты, сигнальный патрон, более 70 патронов различного калибра времен Второй мировой войны и штык-нож.

Как пояснил гражданин, все опасные предметы он нашел на местах проведения боевых действий в пределах Харьковской области и хранил без цели сбыта.



Взрывотехники уничтожили 2 гранаты в безопасном месте, их обломки и еще 2 гранаты, патроны и штык-нож направлены на экспертное исследование.



Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.



Следственные действия продолжаются.