07.05.2020 11:42

Полицейские прострелили ногу невменяемому гражданину, угрожавшему ножом

Обстоятельства происшествия устанавливает следствие.



// ukrinform.com

Около одиннадцати часов 6 мая патрульным сооблщили о конфликте на улице Ахсарова. На месте вызова заявитель и очевидцы происшествия сообщили, что их напал неизвестный с признаками наркотического опьянения. Мужчина угрожал гражданам ножом, после чего побежал в направлении улицы Победы.



На улице Победы патрульные обнаружили мужчину, похожего на того, кого описывали очевидцы. Когда полицейские к нему обратитлдись, тот начал неадекватно и агрессивно себя вести – достал нож и начал угрожать патрульным.



Полицейские, согласно ЗУ "О Национальной полиции" предупредили мужчину о возможности применения к нему специальных средств и огнестрельного оружия. Неоднократно патрульные требовали гражданина положить нож, оставаться на определенной дистанции и прекратить правонарушение.



Мужчина на требования полицейских не реагировал, приблизился к патрульным и пытался ударить их ножом. Инспекторы применили к нападающему специальное средство газовый баллон. Однако мужчину это не остановило. После предупреждения патрульный, согласно ЗУ "О Национальной полиции", применил табельное огнестрельное оружие, осуществив два выстрела один из которых попал в ногу нарушителя. Сразу после этого патрульные предоставили мужчине домедицинскую помощь и вызвали скорую.



Скорая госпитализировала раненого в больницу неотложной медицинской помощи. Он получил ранения мягких тканей и после оказанной ему медицинской помощи, дальнейшей госпитализации не нуждался.



На место происшествия работала следственно-оперативная группа.