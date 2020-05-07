Отсидевшую в украинской тюрьме россиянку принудительно отправили на родину

У освободившейся из колонии не было никаких оснований для пребывания в Украине.
46-летняя женщина условно-досрочно освободилась из исправительной колонии, где отбывала наказание за убийство. Никаких оснований для дальнейшего пребывания на территории Украины она не имела.
Разоблачили гражданку соседнего государства 6 мая сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и Главного управления государственной миграционной службы в Харьковской области.
Работники миграционной службы составили в отношении нарушителя протокол по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Под сопровождением полицейских УБПТЛ ГУНП в Харьковской области женщина покинула территорию нашего государства через пограничный пункт пропуска «Гоптовка».
Гражданке РФ запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.
Если вас осенила какая-то внезапная идея, стоит прислушаться к ней, даже если она на корню меняет все ваши намеченные планы. Сегодня вы имеете все шансы впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
В 1951 году в Харькове впервые в Украине началось телевещание.
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