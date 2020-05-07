07.05.2020 11:33

Отсидевшую в украинской тюрьме россиянку принудительно отправили на родину

У освободившейся из колонии не было никаких оснований для пребывания в Украине.



// Нацполиция

46-летняя женщина условно-досрочно освободилась из исправительной колонии, где отбывала наказание за убийство. Никаких оснований для дальнейшего пребывания на территории Украины она не имела.



Разоблачили гражданку соседнего государства 6 мая сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и Главного управления государственной миграционной службы в Харьковской области.



Работники миграционной службы составили в отношении нарушителя протокол по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Под сопровождением полицейских УБПТЛ ГУНП в Харьковской области женщина покинула территорию нашего государства через пограничный пункт пропуска «Гоптовка».



Гражданке РФ запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.