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07.05.2020  10:31   

В Безлюдовке по странным причинам сгорел дом (ВИДЕО, ФОТО)

Спасатели тушили пожар больше четырех часов.


// ГСЧС

6 мая в 19:41 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Безлюдовка, Харьковского района.

На ликвидацию пожара были направлены 4 отделения спасателей из Харькова.

На момент прибытия пожарных было установлено, что горел 2-х этажный деревянный жилой дом из сруба.

Площадь пожара составляла 110 кв.м.



Пожар был локализован в 20:53 и ликвидирован в 1:10.

Пострадавших нет.

Сейчас причина пожара и ущерб устанавливается.

В сети разместили видео пожара, указав, что его причиной стал удар молнии.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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