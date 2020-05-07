07.05.2020 10:31

В Безлюдовке по странным причинам сгорел дом (ВИДЕО, ФОТО)

Спасатели тушили пожар больше четырех часов.



// ГСЧС

6 мая в 19:41 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Безлюдовка, Харьковского района.



На ликвидацию пожара были направлены 4 отделения спасателей из Харькова.



На момент прибытия пожарных было установлено, что горел 2-х этажный деревянный жилой дом из сруба.

Площадь пожара составляла 110 кв.м.





Пожар был локализован в 20:53 и ликвидирован в 1:10.

Пострадавших нет.



Сейчас причина пожара и ущерб устанавливается.

В сети разместили видео пожара, указав, что его причиной стал удар молнии.