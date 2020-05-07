В Безлюдовке по странным причинам сгорел дом (ВИДЕО, ФОТО)

Спасатели тушили пожар больше четырех часов.
6 мая в 19:41 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Безлюдовка, Харьковского района.
На ликвидацию пожара были направлены 4 отделения спасателей из Харькова.
На момент прибытия пожарных было установлено, что горел 2-х этажный деревянный жилой дом из сруба.
Площадь пожара составляла 110 кв.м.
Пожар был локализован в 20:53 и ликвидирован в 1:10.
Пострадавших нет.
Сейчас причина пожара и ущерб устанавливается.
В сети разместили видео пожара, указав, что его причиной стал удар молнии.
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