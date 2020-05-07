07.05.2020 09:04

На Московском проспекте закрыли игровой салон (ФОТО)

Правоохранители Харькова прекратили работу игрового салона в Индустриальном районе.



// Нацполиция

5 мая детективы следственного управления и работники отдела специальной полиции провели обыск в игровом заведении на Московском проспекте, в ходе которого изъяли 9 мониторов, 6 системных блоков и другую технику, с помощью которой предоставлялся доступ к стимуляторам азартных игр, а также листы с черновыми записями и мобильный телефон.

Следственно-оперативные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.



После проведения комплекса необходимых судебных экспертиз будет решен вопрос о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности.



Досудебное расследование продолжается.