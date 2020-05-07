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07.05.2020  09:04   

На Московском проспекте закрыли игровой салон (ФОТО)

Правоохранители Харькова прекратили работу игрового салона в Индустриальном районе.


// Нацполиция

5 мая детективы следственного управления и работники отдела специальной полиции провели обыск в игровом заведении на Московском проспекте, в ходе которого изъяли 9 мониторов, 6 системных блоков и другую технику, с помощью которой предоставлялся доступ к стимуляторам азартных игр, а также листы с черновыми записями и мобильный телефон.

Следственно-оперативные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.

После проведения комплекса необходимых судебных экспертиз будет решен вопрос о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  игровой салон, игровые автоматы, харьков, полиция
 
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