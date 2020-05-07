На Московском проспекте закрыли игровой салон (ФОТО)

Правоохранители Харькова прекратили работу игрового салона в Индустриальном районе.
5 мая детективы следственного управления и работники отдела специальной полиции провели обыск в игровом заведении на Московском проспекте, в ходе которого изъяли 9 мониторов, 6 системных блоков и другую технику, с помощью которой предоставлялся доступ к стимуляторам азартных игр, а также листы с черновыми записями и мобильный телефон.
Следственно-оперативные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.
После проведения комплекса необходимых судебных экспертиз будет решен вопрос о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности.
Досудебное расследование продолжается.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем местами значительные дожди, град и шквал, 15-20 м/с.
В 1995 году ввели в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
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