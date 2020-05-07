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07.05.2020  08:52   

Полицейские Харьковщины составили 1488 протоколов за нарушение правил соблюдения карантина

Большинство административных протоколов составлены в отношении лиц, вернувшихся в страну и отказались от обсервации.


// Нацполиция

Всего с начала превентивных мер полицейские составили 219 админпротоколов в отношении работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц. 79 нарушений выявлены среди руководителей торговых учреждений питания. 14 административных протоколов работники полиции составили в отношении перевозчиков, 15 - руководителей предприятий, учреждений, организаций, 1161 - в отношении граждан за нарушение карантинных правил самоизоляции.

Протоколы составлены по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф для граждан - от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 000 гривен. Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, полиция, нарушение, самоизоляция
 
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