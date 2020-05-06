06.05.2020 13:31

Полиция задержала подозреваемого в нападении на продавщицу киоска на ХТЗ (ВИДЕО, ФОТО))

Сотрудники Индустриального отдела полиции Харькова установили личность подозреваемого в жестоком нападении 3 мая на продавщицу овощного киоска в районе ХТЗ.



://hk.npu.gov.ua

Пострадавшая женщина, которая находится в реанимационном отделении Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медпомощи, до сих пор не пришла в сознание. За ее жизнь борются врачи.

В этом преступлении правоохранители подозревают 46-летнего ранее судимого харьковчанина. При задержании 5 мая у него изъяли вещественные доказательства — нож и 1500 гривен (именно эта сумма пропала из ограбленного киоска).

Задержанный признался в совершенном преступлении. Он предупрежден о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 15, п. 6 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство).

Решается вопрос избрания подозреваемому меры пресечения.

Как сообщалось ранее, 3 мая, около 15:40 на Александровском проспекте неизвестный мужчина с ножом напал на 49-летнюю продавщицу овощного киоска и тяжело ранил ее.