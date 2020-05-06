06.05.2020 13:13

Прокуроры обнаружили «крышу» полицейских-крышевателей (ФОТО, ВИДЕО)

В деле «крышевание» полицейскими группы «черных лесорубов» появились новые подозреваемые - руководство отдела полиции, которое требовало 100 тыс. грн взятки



://khar.gp.gov.ua

По процессуального руководства прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении руководителю одного из отделов полиции ГУНП в Харьковской области по факту превышения служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия, принятие участия в координации незаконной деятельности по незаконной порубки леса, устранении препятствий по вырубке и транспортировке леса , а также вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246 УК Украины), и.о. заместителя вышеуказанного руководителя по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины), оперуполномоченному по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст.

По информации прокурора области Александра Фильчакова, установлено, что в период 2018-2020 годов житель Змиевского района области создал группу лиц численностью более 30 человек для осуществления незаконной вырубки деревьев на территории Валковского и других районов области с целью дальнейшей реализации. Так указанный человек совместно с двумя жителями Сумской и Черниговской областей построили преступную схему с явно выраженной иерархической структурой.

К преступной схеме злоумышленники привлекли, кроме других лиц, сотрудников правоохранительных органов, которые систематически получали неправомерную выгоду за непринятие мер, направленных на предотвращение указанной преступной деятельности, а также принимали активное участие - сопровождали автотранспорт, перевозящий незаконно срубленную древесину, предоставляли служебную информацию о запланированных мерах борьбы,

Вместе с этим установлено, что руководители отдела полиции требовали 100 тыс. грн у одного из «черных лесорубов» за непривлечение его и еще нескольких лиц к уголовной ответственности за незаконную вырубку деревьев. Работники полиции получили часть взятки в размере 1 700 долларов США.

Также в апреле текущего года в этом уголовном производстве сообщено о подозрении 15 лицам : четвёрым сотрудникам Валковского ОП ГУНП в Харьковской области по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительного органа, повлекшее тяжкие последствия, и пособничества в порубке леса, повлекшее тяжкие последствия ( ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246 УК Украины) и одиннадцати жителям Харьковской и других областей по факту вырубки леса, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УК Украины ).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Указанное уголовное производство расследует территориальное управление ГБР в г. Полтава, оперативное сопровождение - ДВБ ЧП Украины.



Досудебное расследование продолжается.

Указанному руководителю отдела полиции грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. И.о. заместителя вышеуказанного руководителя и оперуполномоченному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Старшему инспектору по ювениальной превенции грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.