Не получился из «кладоискателя» спринтер - полицейские проворнее

Полицейские задержали наркозакладчика в Немышлянском районе Харькова.
Как сообщили в патрульной полиции, инспекторы заметили мужчину, который копался в земле и снимал процесс на телефон.
Заметив патруль, закладчик бросился бежать, но его поймали. В кармане нарушителя нашли сверток с наркотиками.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем местами значительные дожди, град и шквал, 15-20 м/с.
В 1995 году ввели в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
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