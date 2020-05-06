06.05.2020 12:13

Не получился из «кладоискателя» спринтер - полицейские проворнее

Полицейские задержали наркозакладчика в Немышлянском районе Харькова.



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Как сообщили в патрульной полиции, инспекторы заметили мужчину, который копался в земле и снимал процесс на телефон.

Заметив патруль, закладчик бросился бежать, но его поймали. В кармане нарушителя нашли сверток с наркотиками.