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06.05.2020  12:13   

Не получился из «кладоискателя» спринтер - полицейские проворнее

Полицейские задержали наркозакладчика в Немышлянском районе Харькова.


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Как сообщили в патрульной полиции, инспекторы заметили мужчину, который копался в земле и снимал процесс на телефон.

Заметив патруль, закладчик бросился бежать, но его поймали. В кармане нарушителя нашли сверток с наркотиками.

Источник:   SQ
 Тэги:  наркотики, задержание, харьков, пригород, конопля, марихуана
 
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