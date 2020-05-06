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06.05.2020  09:16   

Чиновника государственной агрокомпании обвиняют в недостаче кукурузы и подсолнечника на полтора миллиона гривен

Начальнику производственного участка одного из филиалов ОАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» сообщено о подозрении в коррупционном преступлении и почти 1 500 000 грн убытков.


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Установлено, что в период с февраля по июнь 2018 года начальник производственного участка одного из филиалов ОАО «ГПЗКУ», имея доступ к товарно-материальным ценностям указанного филиала, допустил недостачу зерна кукурузы в количестве более 340 тыс. кг и семян подсолнечника - почти 50 тыс. кг.

Кроме того, указанный мужчина, нарушая должностную инструкцию, не сообщал о факте недостачи в течение указанного периода.

Общая сумма ущерба, нанесенного ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», составляет почти 1 500 000 грн.

Под процессуальным руководством Первомайской местной прокуратуры мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины (злоупотребление служебным положением и служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, служебный подлог, харьков
 
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