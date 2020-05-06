06.05.2020 08:42

Очередной инцидент на рынке Барабашово: пострадала женщина-предприниматель (ВИДЕО)

И снова стычка на рынке Барабашово: под горячую руку попала женщина - предприниматель. Медики, прибывшие на вызов, госпитализировали пострадавшую.



// izvestia.kharkov.ua

Женщину в шоковом состоянии доставили в в городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.



Андрей Соцкий, заместитель главного врача по хирургической помощи:

Женщина поступила буквально час назад. Избита неизвестным мужчиной. Сейчас рабочий диагноз - ушиб грудной клетки. Женщина сейчас обследуется хирургами, травматологами, смежными специалистами и будет находиться в отделении политравмы.



Сама потерпевшая комментировать ситуацию была не в состоянии из-за полученного болевого шока и тяжелого физического и эмоционального состояния. О том, что произошло на рынке Барабашово рассказал муж женщины.



Сергей Шингарев, предприниматель, муж потерпевшей:

Натуральный вандализм. Этот вандализм хотели пресечь. Ну хотя бы, что бы происходило в законном русле. Ну вот, пожалуйста, та и так, получилась ситуация. Приехали сегодня утром. А там очередное: стёкла били, ломали, разбирали что-то, Все предприниматели друг друга знают. И следователь попросил Людмилу быть понятой. Так и так, вот прецедент. Он прошел. И она рядом с ним. И один из нанятых "титушек" ударил ее очень сильно. Она инвалид, было много операций. И попал прямо в грудную клетку, умеют они бить. Попал прямо туда, куда надо. Стало плохо, упала, потеряла сознание.



Муж потерпевшей говорит, что сразу же после инцидента ним было сделано заявление в полицейский участок. Нарушение рассматривается. Представитель общественного объединения предпринимателей рассказал, что конфликт на рынке Барабашово продолжается более двух лет.



Анатолий Бондалетов, председатель ОО производителей и предпринимателей Слобожанщины:

Суть конфликта в том, что мы отказались оплачивать в чёрную кассу АВЭКа незаконные поборы.мы в своё время построили за свои деньги торговые объекты. На этой почве возник конфликт. АВЭК всеми правдами и неправдами пытается доказать, что объекты их. А мы доказываем обратное. Объекты наши. Мы вносили в администрацию АВЭК деньги за строительство этих объектов на земельном участке, который в то время находился у них в аренде. Сейчас, благодаря нашей борьбе, был расторгнут договор аренды. И суд обязал АВЭК вернуть участок земли в надлежащем состоянии. АВЭК вольно трактует эту формулировку и путём шантажа, угроз, занимается запугиванием предпринимателей. И вот мы пришли к тому, что работники АВЭК начали демонтировать магазины предпринимателей. Естественно, мы не позволяем этого делать. А АВЭК применяет физическую силу. Что сегодня и произошло.



