Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке - пьяная поножовщина: неадекват задержан (ФОТО)
05.05.2020  18:38   

На Салтовке - пьяная поножовщина: неадекват задержан (ФОТО)

Об инциденте сообщают очевидцы.


//t.me
Как сообщают пользователи соцсети, пьяный устроил поножовщину возле круглого рынка.
 
Дебошира задержали, никто сильно не пострадал.
 
 
Тэги:  поножовщина, драка, харьков, салтовка
 
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