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05.05.2020  17:26   

Как странный предмет у соседа бдительного мужчину испугал

В Харькове полиция проверила сообщение о подозрительном предмете в квартире жилого дома.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, подозрительным предметом оказался корпус минометной мины времен Второй мировой войны без взрывной части.
 
Никакой опасности для окружающих он не представляет.
 
Сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета в одной из квартир многоэтажки по Стадионному проезду поступило в полицию 5 мая около 15:00 от жителя дома.
 
Мужчина увидел в комнате соседа предмет, похожий на мину, и вызвал полицию.
 
По адресу выехали специалисты взрывотехнического управления, следственно-оперативная группа, патрульные полицейские, ГСЧС.
 
Полицейские эвакуировали 100 жильцов дома и оцепили прилегающую территорию.
 
Правоохранители установили, что обнаруженный предмет к категории взрывных устройств и взрывчатых веществ не относится.
 
Информация зарегистрирована в Немишлянском отделе полиции.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  бомба, мина, харьков
 
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