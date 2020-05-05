05.05.2020 17:26

Как странный предмет у соседа бдительного мужчину испугал

В Харькове полиция проверила сообщение о подозрительном предмете в квартире жилого дома.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, подозрительным предметом оказался корпус минометной мины времен Второй мировой войны без взрывной части.

Никакой опасности для окружающих он не представляет.

Сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета в одной из квартир многоэтажки по Стадионному проезду поступило в полицию 5 мая около 15:00 от жителя дома.

Мужчина увидел в комнате соседа предмет, похожий на мину, и вызвал полицию.

По адресу выехали специалисты взрывотехнического управления, следственно-оперативная группа, патрульные полицейские, ГСЧС.

Полицейские эвакуировали 100 жильцов дома и оцепили прилегающую территорию.

Правоохранители установили, что обнаруженный предмет к категории взрывных устройств и взрывчатых веществ не относится.

Информация зарегистрирована в Немишлянском отделе полиции.