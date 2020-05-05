Как странный предмет у соседа бдительного мужчину испугал

В Харькове полиция проверила сообщение о подозрительном предмете в квартире жилого дома.
В этот день может быть типично поведение, когда унылый будничный настрой вдруг сменяется горячим трудовым энтузиазмом или интересом к лицу противоположного пола.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем местами значительные дожди, град и шквал, 15-20 м/с.
5 мая мировое сообщество отмечает Международный день борьбы за права инвалидов и Международный день акушерки.
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