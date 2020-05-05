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05.05.2020  16:48   

Ножом в живот: мужчина чудом остался в живых

Полиция Харьковщины разоблачили мужчину в совершении тяжкого преступления.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, 3 мая 2020 года в дежурную часть Богодуховского отдела полиции поступило сообщение о том, что в местную больницу был доставлен 61-летний мужчина с резаной раной живота.
 
В ходе проведения розыскных мероприятий работники сектора криминальной полиции совместно с сектором реагирования патрульной полиции оперативно разоблачили в совершении преступления 60-летнего жителя Богодухова.
 
Как выяснилось, повреждения мужчина получил от своего собутыльника. 
 
Между мужчинами "под шофе" возник бытовой конфликт. 
 
В результате 60-летний мужчина схватили со стола нож и несколько раз ударил им знакомого в живот.
 
 Вещественные доказательства изъяты.
 
Следователями Богодуховского райотдела открыто уголовное производство по ч. 2 ст.  15, ч. 1 ст.  115 (покушение на Умышленное убийство) уголовного кодекса Украины. 
 
Сейчас решается вопрос о сообщение ему в подозрение в совершении преступления и обрания меры пресечения.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  покушение, убийство, харьков, ударил ножом
 
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