05.05.2020 16:48

Ножом в живот: мужчина чудом остался в живых

Полиция Харьковщины разоблачили мужчину в совершении тяжкого преступления.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, 3 мая 2020 года в дежурную часть Богодуховского отдела полиции поступило сообщение о том, что в местную больницу был доставлен 61-летний мужчина с резаной раной живота.

В ходе проведения розыскных мероприятий работники сектора криминальной полиции совместно с сектором реагирования патрульной полиции оперативно разоблачили в совершении преступления 60-летнего жителя Богодухова.

Как выяснилось, повреждения мужчина получил от своего собутыльника.

Между мужчинами "под шофе" возник бытовой конфликт.

В результате 60-летний мужчина схватили со стола нож и несколько раз ударил им знакомого в живот.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователями Богодуховского райотдела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на Умышленное убийство) уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение ему в подозрение в совершении преступления и обрания меры пресечения.