05.05.2020 16:48
Ножом в живот: мужчина чудом остался в живых
Полиция Харьковщины разоблачили мужчину в совершении тяжкого преступления.
//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, 3 мая 2020 года в дежурную часть Богодуховского отдела полиции поступило сообщение о том, что в местную больницу был доставлен 61-летний мужчина с резаной раной живота.
В ходе проведения розыскных мероприятий работники сектора криминальной полиции совместно с сектором реагирования патрульной полиции оперативно разоблачили в совершении преступления 60-летнего жителя Богодухова.
Как выяснилось, повреждения мужчина получил от своего собутыльника.
Между мужчинами "под шофе" возник бытовой конфликт.
В результате 60-летний мужчина схватили со стола нож и несколько раз ударил им знакомого в живот.
Вещественные доказательства изъяты.
Следователями Богодуховского райотдела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на Умышленное убийство) уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос о сообщение ему в подозрение в совершении преступления и обрания меры пресечения.