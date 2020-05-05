Искра в проводке сожгла дом в Южном (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар в доме барачного типа
4 мая в 16:31 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в пристройке к одноэтажному жилому дому барачного типа в селе Южном Дергачевского района.
На место пожара выезжали 4 отделения службы спасения на автоцистернах и отделение местной пожарной команды.
На момент прибытия пожарных горели деревянные конструкции кровли и перекрытия жилого дома на площади 50 кв.м. и пристройка к дому на площади 10 кв.м.
В 17:39 пожар был локализован, а в 18:55 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети.
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