05.05.2020 11:11

На Гагарина сбили пешехода: неопознанная женщина умерла в больнице (ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства аварии, в результате которой погибла женщина-пешеход.



// Нацполиция

5 мая около 1:30 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Каштановой 23-летний водитель автомобиля «Chevrolet» совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу в районе пешеходного перехода.

Пострадавшую возрасте около 50 лет доставили в больницу, где она скончалась.



Водитель находился за рулем трезвый и прошел освидетельствование.



Следователем решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



Все обстоятельства аварии, свидетели и личность погибшей устанавливаются.