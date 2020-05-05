Главная Новости Криминал и происшествия На Гагарина сбили пешехода: неопознанная женщина умерла в больнице (ФОТО)
05.05.2020  11:11   

На Гагарина сбили пешехода: неопознанная женщина умерла в больнице (ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства аварии, в результате которой погибла женщина-пешеход.


// Нацполиция

5 мая около 1:30 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Каштановой 23-летний водитель автомобиля «Chevrolet» совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу в районе пешеходного перехода.

Пострадавшую возрасте около 50 лет доставили в больницу, где она скончалась.

Водитель находился за рулем трезвый и прошел освидетельствование.

Следователем решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства аварии, свидетели и личность погибшей устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков, сбили пешехода
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.05 Криминал и происшествия Велосипедист пострадал в тройном ДТП: комментарии полиции (Обновлено, фото) 05.05 Криминал и происшествия На Салтовке сбили велосипедиста 03.05 Криминал и происшествия Под Харьковом столкнулись легковушка и микроавтобус: четверых пострадавших увезла скорая (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 