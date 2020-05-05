На Гагарина сбили пешехода: неопознанная женщина умерла в больнице (ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства аварии, в результате которой погибла женщина-пешеход.
5 мая около 1:30 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Каштановой 23-летний водитель автомобиля «Chevrolet» совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу в районе пешеходного перехода.
Пострадавшую возрасте около 50 лет доставили в больницу, где она скончалась.
Водитель находился за рулем трезвый и прошел освидетельствование.
Следователем решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства аварии, свидетели и личность погибшей устанавливаются.
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