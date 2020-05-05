05.05.2020 10:54

Спасатели помогли скорой попасть к пожилой больной после инсульта (ФОТО)

В пгт Ковшаровка Купянского района спасатели оказали помощь больной пожилой женщине.



// ГСЧС

4 мая спасателям сообщили, что 75-летняя женщина не может самостоятельно открыть дверь в связи с ухудшением самочувствия.



К месту происшествия немедленно выехали спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части г. Купянска на аварийно-спасательном автомобиле.

В присутствии сотрудников полиции спасатели открыли входную дверь с помощью шанцевого инструмента и своевременно передали пожилую женщину сотрудникам бригады скорой медицинской помощи.

Благодаря оперативным действиям, спасатели спасли жизнь пожилой женщине, которая была после инсульта.