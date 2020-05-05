Спасатели помогли скорой попасть к пожилой больной после инсульта (ФОТО)

В пгт Ковшаровка Купянского района спасатели оказали помощь больной пожилой женщине.
4 мая спасателям сообщили, что 75-летняя женщина не может самостоятельно открыть дверь в связи с ухудшением самочувствия.
К месту происшествия немедленно выехали спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части г. Купянска на аварийно-спасательном автомобиле.
В присутствии сотрудников полиции спасатели открыли входную дверь с помощью шанцевого инструмента и своевременно передали пожилую женщину сотрудникам бригады скорой медицинской помощи.
Благодаря оперативным действиям, спасатели спасли жизнь пожилой женщине, которая была после инсульта.
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