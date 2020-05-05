05.05.2020 12:03

Велосипедист пострадал в тройном ДТП: комментарии полиции (Обновлено, фото)

5 мая около 8:30 минут патрульные получили сообщение о ДТП на улице Героев труда, 2.



// Патрульная полиция

Участниками происшествия стали автомобили Mercedes, Renault и велосипед, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.



В результате аварии медики госпитализировали в больницу велосипедиста.



По предварительным данным, во время поворота налево велосипедист столкнулся с автомобилем Renault, который двигался в попутном направлении.

Пытаясь избежать аварии, водитель легковушки столкнулся с микроавтобусом Mercedes, который ехал слева.

В результате ДТП травмы получил 35-летний велосипедист. Мужчину с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

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