Велосипедист пострадал в тройном ДТП: комментарии полиции (Обновлено, фото)

5 мая около 8:30 минут патрульные получили сообщение о ДТП на улице Героев труда, 2.
Участниками происшествия стали автомобили Mercedes, Renault и велосипед, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
В результате аварии медики госпитализировали в больницу велосипедиста.
По предварительным данным, во время поворота налево велосипедист столкнулся с автомобилем Renault, который двигался в попутном направлении.
Пытаясь избежать аварии, водитель легковушки столкнулся с микроавтобусом Mercedes, который ехал слева.
В результате ДТП травмы получил 35-летний велосипедист. Мужчину с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.
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