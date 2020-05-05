05.05.2020 10:06

Ночью в центре Харькова эвакуировали жильцов

В Киевском районе во время пожара в подвальном помещении 5-этажного жилого дома были спасены и эвакуированы 19 жителей верхних этажей



// ГСЧС

На пожар в помещении частной мастерской, расположенной в подвальном помещении 5-этажного жилого дома на пл. Конституции, 20, спасателей вызвали 5 мая в 00:09.

К месту происшествия сразу были направлены 4 пожарно-спасательных отделения на автоцистернах, пожарный автомобиль первой помощи, автолестница, автомобиль газодымозащитной службы, рукавный автомобиль и 30 человек личного состава ГСЧС.

Разведка пожара установила, что в подвальном помещении горят аккумуляторные батареи и другие электроприборы. Площадь пожара составила около 10 кв.м.



Из-за сильного задымления лестничной клетки пожарным пришлось выводить на свежий воздух 9 жителей жилого дома, из них 2 детей. Кроме того были эвакуированы наружу 10 человек.



В 00:54 пожар был локализован. Окончательная ликвидация пожара состоялась в 2:33. Пострадавших нет. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пламени на большую площадь и минимизировать последствия пожара.



Причина возгорания и нанесенный ущерб устанавливаются.