05.05.2020 08:20

Нападение на журналиста: следователи проверяют факт возможной инсценировки (ВИДЕО)

По словам 35-летнего мужчины, неизвестные избили его и завладели деньгами в сумме 40 000 гривен.



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Инцидент произошел 20 апреля в Шевченковском районе города. В районную полицию около 23:00 поступило сообщение из службы 102 о том, что по улице Шатиловском неизвестные лица совершили нападение на 35-летнего мужчину (журналиста издания «Информбюро» Алексея Кусова, – прим. ред.) и завладели его личными вещами. По словам потерпевшего, в барсетке, которую у него отобрали злоумышленники, находилась крупная сумма денег.



Следователем Шевченковского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.



Как рассказал заместитель начальника следственного отдела Шевченковского ОП Александр Изотов, в ходе досудебного расследования были проведены все необходимые следственные действия. Следствием проверялось несколько версий произошедшего, одна из которых - это инсценировка пострадавшим нападения на себя для привлечения внимания к одному из средств массовой информации, работником которого он является.



Относительно так называемого похищения денежных средств, на одном из допросов пострадавший рассказал следователю, что деньги со временем он обнаружил дома.



На основании этого 1 мая 2020 следователь открыл уголовное производство по ч.1 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Досудебное расследование продолжается.

