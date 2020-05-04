04.05.2020 19:25

Черные лесорубы: вооруженные браконьеры напилили на 5 миллионов (ФОТО)

Харьковские следователи закончили досудебное расследование в отношении лиц, которые систематически осуществляли незаконную вырубку защитных лесонасаждений.



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В состав организованной группы входили 5 жителей Харьковской области в возрасте от 35 до 40 лет, четверо из которых были ранее неоднократно судимы за совершение корыстных преступлений. Своими действиями они причинили ущерб на сумму 5,5 миллионов гривен.

Следственным управлением ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области по оперативным сопровождением Управления СБУ в Харьковской области закончено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении участников организованной группы, которые в течение 2019 года систематически осуществляли незаконную вырубку защитных лесонасаждений АО «Укрзализныця» и территориальной общины Змиевского района Харьковской области.

Во время обыска у одного из участников группы изъято три боевых пистолета и гранату РГД-5. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Совместными последовательными процессуальными действиями правоохранителей задокументированы 6 эпизодов совершенных тяжких преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28, ч.4 ст.246 (незаконная вырубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Участникам организованной группы сообщено о подозрении в совершении преступления.

Также полицией изъяты 4 грузовых автомобиля, бензопилы, незаконно вырубленную древесину, документы, которыми осуществлялось прикрытие перевозки незаконно вырубленной древесины. Кроме того, установлены места сбыта незаконно вырубленной древесины.

Обвинительный акт в уголовном производстве прокуратурой Харьковской области направлено на рассмотрение в суд.

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