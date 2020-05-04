04.05.2020 17:17

Ночная трагедия: мужчина случайно задушил малютку-дочь

Полиция Харьковщины устанавливает обстоятельства смерти ребенка.



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Как сообщает ГЦ Нацполиции, таргедия произошло 4 мая 2020 года в пгт Рогань Харьковского района.

Около 2:20 в полицию поступило сообщение от 47-летнего мужчины. Он сообщил, что во время сна случайно задушил свою одномесячную дочь.

По данному факту следователм Липецкого отделения полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2, ч. 2, ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Расследование продолжается.

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