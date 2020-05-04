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04.05.2020  17:17   

Ночная трагедия: мужчина случайно задушил малютку-дочь

Полиция Харьковщины устанавливает обстоятельства смерти ребенка.


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Как сообщает ГЦ Нацполиции, таргедия произошло 4 мая 2020 года в пгт Рогань Харьковского района.
 
Около 2:20 в полицию поступило сообщение от 47-летнего мужчины.  Он сообщил, что во время сна случайно задушил свою одномесячную дочь.
 
По данному факту следователм Липецкого отделения полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2, ч. 2, ст.  115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». 
 
Расследование продолжается.
 
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Тэги:  убийств, смерть младенца, харьков
 
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