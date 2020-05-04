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04.05.2020  16:54   

Роковой поход за добычей: на черного лесоруба упало дерево

Полиция устанавливает обстоятельства травмирования мужчины под Харькоовм.


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30 апреля 2020 года в Изюмский райотдел полиции поступило сообщение от врача скорой помощи о том, что в реанимационное отделение местной больницы доставлен 26-летний житель села Глинское с многочисленными телесными повреждениями.
 
Установлено, что молодой человек находился в лесу рядом с селом Дубрава. Во время распила сухих деревьев сосны на территории лесничества на него упал ствол сосны, відломився с верхушки дерева. Рубку древесины мужчина осуществлял без соответствующего разрешения.
 
Следователем Изюмского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.15, ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  черный лесоруб, упало дерево, харьков, изюм, незаконная порубка, реанимация
 
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