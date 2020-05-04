04.05.2020 16:54

Роковой поход за добычей: на черного лесоруба упало дерево

Полиция устанавливает обстоятельства травмирования мужчины под Харькоовм.



//facebook.com

30 апреля 2020 года в Изюмский райотдел полиции поступило сообщение от врача скорой помощи о том, что в реанимационное отделение местной больницы доставлен 26-летний житель села Глинское с многочисленными телесными повреждениями.

Установлено, что молодой человек находился в лесу рядом с селом Дубрава. Во время распила сухих деревьев сосны на территории лесничества на него упал ствол сосны, відломився с верхушки дерева. Рубку древесины мужчина осуществлял без соответствующего разрешения.

Следователем Изюмского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.15, ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.