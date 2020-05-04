На ХТЗ неизвестный с ножом напал на продавщицу киоска: женщина в реанимации - комментарии полиции

Полиция устанавливает обстоятельства нападения на женщину в Индустриальном районе.
По данным полиции, 3 мая около 15:40 на проспекте Александровском неизвестный ударил продавщицу киоска ножом в лицо и живот, забрал 1 500 гривен из кассы и скрылся.
49-летняя пострадавшая госпитализирована в реанимационное отделение городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние ее здоровья медики оценивают как стабильно тяжелое.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 15 п. 6 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. В настоящее время полицейские устанавливают личность злоумышленника и его местонахождение.
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