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04.05.2020  13:45   

В Харькове устанавливают местонахождение 14-летней девушки

О пропаже несовершеннолетней сообщили в отделе коммуникации ГУ ЧП Украины в Харьковской области.


://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, сотрудники Немышлянская отдела устанавливают местонахождение Киры Глазочевой 2006 года рождения. Девушка 3 мая ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: темные волосы, худощавого телосложения.

Была одета в зеленую кофту, серые джинсы, серые кроссовки.

Правоохранители обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемой, с просьбой сообщить ее по телефонам: 102, 93-50-40 или другим удобным способом.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  пропажа, полиция, харьков
 
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