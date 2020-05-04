В Харькове устанавливают местонахождение 14-летней девушки

О пропаже несовершеннолетней сообщили в отделе коммуникации ГУ ЧП Украины в Харьковской области.
По данным полиции, сотрудники Немышлянская отдела устанавливают местонахождение Киры Глазочевой 2006 года рождения. Девушка 3 мая ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: темные волосы, худощавого телосложения.
Была одета в зеленую кофту, серые джинсы, серые кроссовки.
Правоохранители обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемой, с просьбой сообщить ее по телефонам: 102, 93-50-40 или другим удобным способом.
За текущие сутки можно переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях. Главное – следить за тем, чтобы грамотно расходовать свои силы
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью небольшой дождь, местами гроза, слабый туман. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град и шквал 15-20 м/с.
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