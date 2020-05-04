04.05.2020 13:45

В Харькове устанавливают местонахождение 14-летней девушки

О пропаже несовершеннолетней сообщили в отделе коммуникации ГУ ЧП Украины в Харьковской области.



://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, сотрудники Немышлянская отдела устанавливают местонахождение Киры Глазочевой 2006 года рождения. Девушка 3 мая ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: темные волосы, худощавого телосложения.

Была одета в зеленую кофту, серые джинсы, серые кроссовки.

Правоохранители обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемой, с просьбой сообщить ее по телефонам: 102, 93-50-40 или другим удобным способом.