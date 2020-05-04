04.05.2020 13:03

Криминальный пешеход пытался тайком перебежать в Россию (ФОТО)

По данным ГНСУ, задержали нарушителя харьковские пограничники 3 мая.



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Мужчина 1983 года рождения пытался пешком незаконно пересечь границу из Украины в Россию. Однако в районе населенного пункта Гатище был задержан.

За попытку незаконного пересечения границы на правонарушителя составлены административные материалы по ст. 204-1 КУоАП. Его дальнейшую судьбу решит суд.