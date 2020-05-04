Криминальный пешеход пытался тайком перебежать в Россию (ФОТО)

По данным ГНСУ, задержали нарушителя харьковские пограничники 3 мая.
Мужчина 1983 года рождения пытался пешком незаконно пересечь границу из Украины в Россию. Однако в районе населенного пункта Гатище был задержан.
За попытку незаконного пересечения границы на правонарушителя составлены административные материалы по ст. 204-1 КУоАП. Его дальнейшую судьбу решит суд.
За текущие сутки можно переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях. Главное – следить за тем, чтобы грамотно расходовать свои силы
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью небольшой дождь, местами гроза, слабый туман. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град и шквал 15-20 м/с.
Этот неофициальный праздник отмечают поклонники культовой фантастической саги Джорджа Лукаса.
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