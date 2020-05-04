Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове поймали воровского авторитета, находившегося в международном розыске (ФОТО, ВИДЕО)
04.05.2020  12:45   

В Харькове поймали воровского авторитета, находившегося в международном розыске (ФОТО, ВИДЕО)

В Харькове контрразведка СБУ задержала иностранца, который находится в международном розыске.


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Контрразведчики Службы безопасности Украины установили местонахождение и задержали в Харькове иностранца, который находится в международном розыске по линии Интерпола.

Гражданин одной из стран Закавказья в феврале 2020 прибыл в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с посягательством на жизнь. На территории Турции он совершил ряд разбойных нападений и грабежей, за что ему грозит заключение сроком до 15 лет.

По информации СБУ, иностранец является членом международной преступной группировки, которая контролируется одним из "воров в законе" кавказского происхождения. Оперативники спецслужбы задержали преступника по месту его временного проживания в Харькове.

Сейчас решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста. В то же время проверяется возможная причастность иностранца к совершению тяжких преступлений на территории Украины. Операция по задержанию международного преступника происходила совместно с Национальной полицией. 

Источник:   СБУ
 Тэги:  вор, задержание, харьков, интерпол
 
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