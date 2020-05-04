Вечером на Алексеевке иностранцы устроили драку с поножовщиной (ФОТО)

Полиция задержала гражданина Египта за нанесение ножевого ранения израильскому студенту.
3 мая в 20:43 в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение из службы «102» о драке между молодыми людьми на улице Клочковской, 258. По адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа отдела полиции.
На месте происшествия полицейские установили, что между групой мужчин произошел конфликт, в ходе которого 22-летний гражданин Египта ударил ножом 23-летнего гражданина Израиля. Пострадавший доставлен в больницу.
Также были повреждены припаркованные автомобили. Сумма материального ущерба устанавливается.
Полицейские изъяли вещественные доказательства, в том числе нож. Все участники драки и свидетели были доставлены в отдел полиции. Подозреваемый совершении преступления задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
Досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины конфликта.
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