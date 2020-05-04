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04.05.2020  11:30   

Бесконтактный сбыт наркотиков пресекли правоохранители

Под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области трем лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 УК Украины (незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт наркотических средств и сильнодействующих лекарственных средств, совершенное организованной группой).


//khar.gp.gov.ua

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Нвер Антонян, в ходе досудебного расследования установлено, что в Харькове в 2019 году создана организованная группа, которая занималась незаконным сбытом наркотических и сильнодействующих лекарственных средств.

50-летний мужчина организовал схему сбыта метадона и димедрола и привлек к ней свою 49-летнюю жену и 33-летнего знакомого. Указанные лица раскладывали «закладки», чтобы дистанционно передать их конечным потребителям - наркозависимым лицам. Информацию о местонахождении «тайники» присылали с помощью средств телефонной связи, а оплату получали через электронную систему.

В ходе обысков по местам жительства и в автомобиле подозреваемых обнаружены и изъяты метадон и димедрол, расфасованные в пакеты, а также средства для их фасовки.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, наркотики, харьков
 
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