На Залютино прохожие помогли полиции задержать пьяного водителя (ВИДЕО)

Патрульные совместно с неравнодушными гражданами догнали нетрезвого водителя.
Около 1 часа ночи 3 марта, патрульные обнаружили автомобиль Volkswagen, который двигался по улице Инициативной без включенного света фар. Правоохранители потребовали водителя остановиться, в ответ он лишь увеличил скорость и поехал по улице Золочевской.
Двигаясь по улице Золочевской водитель авто Volkswagen не удержал машину на дороге и выехал на обочину. На обочине автомобиль Volkswagen застрял в грунте и не смог продолжить движение. Чтобы избежать ответственности, мужчина решил сбежать пешком.
Свидетелями этого стали водитель и пассажир автомобиля ВАЗ, которые остановились неподалеку автомобиля Volkswagen. Один из пассажиров решил не медлить и через несколько десятков метров догнал вероятного правонарушителя.
Во время общения патрульные обнаружили у водителя авто Volkswagen признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование на состояние опьянения руководитель согласился пройти с помощью прибора DRAGER, результат которого составил 1,42‰ (промилле) алкоголя в крови, который превышал допустимую норму более чем в 7 раз.
На водителя автомобиля Volkswagen патрульные составили административный протокол по ч.1 ст.130 КУоАП (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) и ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке). Материалы будут переданы в суд.
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