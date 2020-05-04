04.05.2020 09:42

В подвале салтовского многоэтажного дома нашли тело давно умершего бездомного

Следов насильственной смерти эксперты не обнаружили.



// newsroom.kh.ua

В одном из многоэтажных домов Харькова нашли тело мужчины, сообщает NewsRoom со ссылкой на Нацполицию

По информации правоохранителей, в субботу около 10:00 в полицию обратились жильцы дома по проспекту Юбилейному и сообщили, что из подвала слышен неприятный запах.

На месте силовики обнаружили тело мужчины 45-50 лет в состоянии гнилостного разложения. Следов насильственной смерти эксперты не обнаружили.

По словам местных жителей, умерший был бездомным.

По факту происшествия открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство") с пометкой "обнаружение неопознанного трупа".