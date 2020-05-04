Главная Новости Криминал и происшествия В подвале салтовского многоэтажного дома нашли тело давно умершего бездомного
04.05.2020  09:42   

В подвале салтовского многоэтажного дома нашли тело давно умершего бездомного

Следов насильственной смерти эксперты не обнаружили.


// newsroom.kh.ua

В одном из многоэтажных домов Харькова нашли тело мужчины, сообщает NewsRoom со ссылкой на Нацполицию

По информации правоохранителей, в субботу около 10:00 в полицию обратились жильцы дома по проспекту Юбилейному и сообщили, что из подвала слышен неприятный запах.

На месте силовики обнаружили тело мужчины 45-50 лет в состоянии гнилостного разложения. Следов насильственной смерти эксперты не обнаружили.

По словам местных жителей, умерший был бездомным.

По факту происшествия открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство") с пометкой "обнаружение неопознанного трупа".

Тэги:  труп, смерть, харьков, полиция
 
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