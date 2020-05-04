В Харькове грабитель ударил продавщицу овощного киоска ножом в живот

49-летнюю пострадавшую доставили в неотложку.
В Харькове грабитель ударил ножом продавщицу киоска. Об этом первыми сообщили пользователи соцсетей.
«На ХТЗ грабеж с разбоем, неизвестный лысый парень в красной футболке сорвал фартук с продавщицы продуктов, нанес два удара ножом в область живота и лица - и скрылся», - написали свидетели.
Как рассказали NewsRoom в пресс-службе Нацполиции, инцидент произошел на Александровском проспекте 3 мая около 15:40. На место выезжала следственно-оперативная группа полиции.
Следователи установили, что злоумышленник ударил жертву ножом в лицо и живот, после чего скрылся, прихватил с собой кассу. 49-летняя пострадавшая доставлена в «неотложку».
Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений. Правоохранители ведут поиски подозреваемого.
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