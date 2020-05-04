Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове грабитель ударил продавщицу овощного киоска ножом в живот
04.05.2020  09:11   

В Харькове грабитель ударил продавщицу овощного киоска ножом в живот

49-летнюю пострадавшую доставили в неотложку.


// Facebook

В Харькове грабитель ударил ножом продавщицу киоска. Об этом первыми сообщили пользователи соцсетей.

«На ХТЗ грабеж с разбоем, неизвестный лысый парень в красной футболке сорвал фартук с продавщицы продуктов, нанес два удара ножом в область живота и лица - и скрылся», - написали свидетели.

Как рассказали NewsRoom в пресс-службе Нацполиции, инцидент произошел на Александровском проспекте 3 мая около 15:40. На место выезжала следственно-оперативная группа полиции.

Следователи установили, что злоумышленник ударил жертву ножом в лицо и живот, после чего скрылся, прихватил с собой кассу.  49-летняя пострадавшая доставлена ​​в «неотложку».

Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений. Правоохранители ведут поиски подозреваемого.

Тэги:  нож, полиция, харьков
 
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