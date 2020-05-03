03.05.2020 15:10

Под Харьковом столкнулись легковушка и микроавтобус: четверых пострадавших увезла скорая (ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии в Харьковском районе.



// Нацполиция

1 мая около 15:40 у поселка Коротич Люботинского района столкнулись автомобиль Daewoo и микроавтобус Mercedes.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 4 человека.



53-летний водитель и 53, 47 и 28-летние пассажирки легковушки доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние здоровья пострадавших медики оценивают как удовлетворительное.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.



Все обстоятельства аварии устанавливаются.