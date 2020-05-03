Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом столкнулись легковушка и микроавтобус: четверых пострадавших увезла скорая (ФОТО)
03.05.2020  15:10   

Под Харьковом столкнулись легковушка и микроавтобус: четверых пострадавших увезла скорая (ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии в Харьковском районе.


// Нацполиция

1 мая около 15:40 у поселка Коротич Люботинского района столкнулись автомобиль Daewoo и микроавтобус Mercedes.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 4 человека.

53-летний водитель и 53, 47 и 28-летние пассажирки легковушки доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние здоровья пострадавших медики оценивают как удовлетворительное.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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