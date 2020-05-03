Под Харьковом столкнулись легковушка и микроавтобус: четверых пострадавших увезла скорая (ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии в Харьковском районе.
1 мая около 15:40 у поселка Коротич Люботинского района столкнулись автомобиль Daewoo и микроавтобус Mercedes.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 4 человека.
53-летний водитель и 53, 47 и 28-летние пассажирки легковушки доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние здоровья пострадавших медики оценивают как удовлетворительное.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Сегодня эмоции часто будут преобладать над логикой. Вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Дождь, который будет идти почти весь день, к вечеру постепенно ослабнет.
В этот день 1991 года была подписана «Виндхукская декларация», призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер.
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