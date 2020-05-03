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03.05.2020  13:29   

На Салтовке ночью горели две Honda (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар легковушек в Немышлянском районе города.


// ГСЧС

На пожар напротив жилой многоэтажки по улице Салтовское Шоссе, 246 спасателей вызвали 3 мая в 2:44.

Возле дома горели два автомобиля Honda Civic, оба 2008 года выпуска.

В первом автомобиле огонь охватил салон и моторный отсек. В другом авто повреждена задняя часть. Общая площадь пожара составляла около 0,5 кв.м.

На месте происшествия работали спасатели 5-й пожарной части ГСЧС. Они в 2:58 локализовали огонь и 3:31 полностью ликвидировали его.

Причина возникновения возгорания выясняется.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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