03.05.2020 13:29

На Салтовке ночью горели две Honda (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар легковушек в Немышлянском районе города.



// ГСЧС

На пожар напротив жилой многоэтажки по улице Салтовское Шоссе, 246 спасателей вызвали 3 мая в 2:44.

Возле дома горели два автомобиля Honda Civic, оба 2008 года выпуска.

В первом автомобиле огонь охватил салон и моторный отсек. В другом авто повреждена задняя часть. Общая площадь пожара составляла около 0,5 кв.м.

На месте происшествия работали спасатели 5-й пожарной части ГСЧС. Они в 2:58 локализовали огонь и 3:31 полностью ликвидировали его.



Причина возникновения возгорания выясняется.