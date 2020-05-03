На Салтовке ночью горели две Honda (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар легковушек в Немышлянском районе города.
На пожар напротив жилой многоэтажки по улице Салтовское Шоссе, 246 спасателей вызвали 3 мая в 2:44.
Возле дома горели два автомобиля Honda Civic, оба 2008 года выпуска.
В первом автомобиле огонь охватил салон и моторный отсек. В другом авто повреждена задняя часть. Общая площадь пожара составляла около 0,5 кв.м.
На месте происшествия работали спасатели 5-й пожарной части ГСЧС. Они в 2:58 локализовали огонь и 3:31 полностью ликвидировали его.
Причина возникновения возгорания выясняется.
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