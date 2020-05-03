Нарушителя границы задержали в Дергачах

Харьковский пограничный отряд продолжает принимать системные меры по поддержанию режима государственной границы на участке ответственности.
1 мая на участке отдела пограничной службы « Дергачи» с помощью камер видеонаблюдения пограничники обнаружили мужчину, который шел пешком с территории РФ.
Выдвинувшись на перехват, неподалеку от госграницы пограничный наряд задержал нашего соотечественника. Мужчина в пешем порядке незаконно пересек границу из России в Украину вне установленных пунктов пропуска.
За незаконное пересечение границы в отношении правонарушителя составлены административные материалы по ст. 204-1 КУоАП. Его дальнейшую судьбу решит суд.
Сегодня эмоции часто будут преобладать над логикой. Вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Дождь, который будет идти почти весь день, к вечеру постепенно ослабнет.
В этот день 1991 года была подписана «Виндхукская декларация», призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер.
влажность:
давление:
ветер: