Нарушителя границы задержали в Дергачах

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 3 мая Сегодня эмоции часто будут преобладать над логикой. Вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 4 мая На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Дождь, который будет идти почти весь день, к вечеру постепенно ослабнет.