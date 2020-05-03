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03.05.2020  16:26   

Нарушителя границы задержали в Дергачах

Харьковский пограничный отряд продолжает принимать системные меры по поддержанию режима государственной границы на участке ответственности.


// ГПСУ

1 мая на участке отдела пограничной службы « Дергачи» с помощью камер видеонаблюдения пограничники обнаружили мужчину, который шел пешком с территории РФ.

Выдвинувшись на перехват, неподалеку от госграницы пограничный наряд задержал нашего соотечественника. Мужчина в пешем порядке незаконно пересек границу из России в Украину вне установленных пунктов пропуска.

За незаконное пересечение границы в отношении правонарушителя составлены административные материалы по ст. 204-1 КУоАП. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Источник:   Восточное региональное Управление ГНСУ
 Тэги:  пограничники, нарушитель, харьков
 
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