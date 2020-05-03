03.05.2020 12:24

По факту избиения журналиста полиция возбудила уголовное дело

В Харькове избили журналиста Никиту Кныша, который обратился в полицию из-за нарушения карантина.



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Об избиении сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

По его словам, журналиста избили из-за того, что он решил снять на видео нарушения условий карантина на парковке возле станции метро “Научная”.

В полиции уточнили, что 1 мая около 23:00 в полицию поступила информация о том, что на проспекте Науки на 28-летнего мужчину напали неизвестные и отобрали рюкзак, в котором находились ноутбук, телефон и оружие.

На место происшествия выехали следователи, которые опросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения. При обследовании прилегающей территории правоохранители обнаружили рюкзак с вещами потерпевшего.

Журналиста госпитализировали с ушибами тела и лица.

«Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст 187 (разбой) и ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества», – сообщили в полиции.