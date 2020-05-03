По факту избиения журналиста полиция возбудила уголовное дело

В Харькове избили журналиста Никиту Кныша, который обратился в полицию из-за нарушения карантина.
Об избиении сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.
По его словам, журналиста избили из-за того, что он решил снять на видео нарушения условий карантина на парковке возле станции метро “Научная”.
В полиции уточнили, что 1 мая около 23:00 в полицию поступила информация о том, что на проспекте Науки на 28-летнего мужчину напали неизвестные и отобрали рюкзак, в котором находились ноутбук, телефон и оружие.
На место происшествия выехали следователи, которые опросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения. При обследовании прилегающей территории правоохранители обнаружили рюкзак с вещами потерпевшего.
Журналиста госпитализировали с ушибами тела и лица.
«Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст 187 (разбой) и ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества», – сообщили в полиции.
Сегодня эмоции часто будут преобладать над логикой. Вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Дождь, который будет идти почти весь день, к вечеру постепенно ослабнет.
В этот день 1991 года была подписана «Виндхукская декларация», призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер.
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